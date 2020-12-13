Громадянин Польщі, якого розшукував Інтерпол, намагався вилетіти з Києва до Дубаю

Учора військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали в аеропорту Борисполя іноземця, який був у міжнародному розшуку.

Чоловік прямував на літак до ОАЕ та, під час оформлення пасажирів авіарейсу, на документи поляка спрацювала база даних Інтерполу. В базі зазначалося – при виявленні заарештувати.

Охоронці кордону одразу затримали громадянина Польщі та сповістили Укрбюро Інтерполу у м.Києві, співробітники якого підтвердили, що він дійсно у розшуку.

Виявилося, що минулого тижня, вже після прибуття іноземця в Україну, правоохоронні органи Польщі оголосили його у міжнародний розшук за підробку документів, шахрайство та організовану злочинність.

Особу передано співробітникам Нацполіції для подальшої екстрадиції до Польщі.

ДПСУ