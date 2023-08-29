Громадянка Чехії намагалась вивезти за кордон в тайнику «БМВ» 28-річного українця – цивільного чоловіка
Вагітна 29-річна громадянка Чехії везла в тайнику автомобіля «БМВ» 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі.
У пункті пропуску “Лужанка”, під час поглибленого огляду «БМВ», яким керувала іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку оголеного чоловіка.
Після виявлення «пасажира», парочка влаштувала конфліктну ситуацію. Аби вгамувати горе-переправницю, якій тепер загрожує кримінальна відповідальність за ст.332 ККУ та її співмешканця прикордонникам довелося викликати поліціянтів.
У ході з’ясування усіх обставин правопорушення, правоохоронці прийняли рішення про евакуацію «БМВ» з пункту пропуску.
Жінка, автомобіль якої намагалися транспортувати з пункту пропуску співробітники Нацполіції, лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців.
Наразі чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон поміщено до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.
Заходи з припинення протиправної діяльності тривають.
Більш детальна інформація буде надана згодом.