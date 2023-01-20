Громадянка РФ виправдовувала та заперечувала збройну агресію РФ проти України

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури громадянці РФ повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана, яка останні роки проживає на території нашої держави, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України неодноразово поширювала через власний акаунт у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування збройної агресії РФ.

Жінка представляла збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт, глорифікувала представників окупаційної адміністрації Російської Федерації та поширювала пропагандистські сюжети російських телеканалів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області – ГВ КІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура