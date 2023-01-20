Громадянка РФ виправдовувала та заперечувала збройну агресію РФ проти України

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За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури громадянці РФ повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана, яка останні роки проживає на території нашої держави, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України неодноразово поширювала через власний акаунт у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування збройної агресії РФ.

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Жінка представляла збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт, глорифікувала представників окупаційної адміністрації Російської Федерації та поширювала пропагандистські сюжети російських телеканалів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області – ГВ КІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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