Громадяни Ізраїлю у місті Умані за допомогою шахрайської схеми захопили ділянку землі вартістю майже 6 млн грн.

За принципової позиції прокурорів Уманським міськрайонним судом постановлено рішення про витребування з незаконного володіння іноземця земельної ділянки в м. Умані, вартістю майже 6 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Черкаської обласної прокуратури.

Факт незаконного вибуття земельної ділянки з комунальної власності територіальної громади м. Умані встановлено обласною прокуратурою під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

За даними досудового розслідування земельна ділянка через фіктивні документи була набута у приватну власність без відповідного рішення Уманської міської ради та опинилась у власності громадянина Ізраїлю.

Після набуття судовим рішенням законної сили прокуратурою буде забезпечено повернення землі до комунальної власності.

Також у суді перебуває ще ряд позовів прокурора щодо повернення таких земель у власність територіальної громади.

УК