Громадянина Литви, який здав локацію українських військових, посадили на 10 років

Рівненський міський суд визнав чоловіка винним в участі у терористичній організації і передачі інформації про місцезнаходження українських військових.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 11 липня.

17 лютого 2023 року громадянин Литовської Республіки у Telegram встановив контакт із невстановленою на даний час особою, яка представилась співробітником головного управління генерального штабу збройних сил РФ на імʼя Вадим. Росіянину чоловік повідомив, що 19 лютого автобусом сполученням «Вільнюс-Київ» прибуває в столицю України. Того ж дня, на виконання вказівки представника РФ, він приїхав до міста Рівне.

22 лютого 2023 року, перебуваючи в Рівненської області, обвинувачений передав представнику РФ дані про розташування підрозділу роти охорони.

25 лютого зловмисника затримали, а наступного дня повідомили підозру за ч.3 ст. 114-2 КК.

Під час розслідування з’ясувалось, що у листопаді 2014 року чоловік заступив на службу розвідником-гранатометником до одного із підрозділів силового блоку «ДНР». На посаді він виконував бойові завдання розвідника артилерійського дивізіону та охороняв військове керівництво свого підрозділу. Коли він покинув лави терористичної організації у вироку не уточнюється.

При обшуку в чоловіка виявили документ «Вид на жительство в РФ иностранного гражданина», а також квиток на автобус «Вільнюс-Київ» на 18.02.2023 і квиток на автобус «Рівне-Варшава» на 25.02.2023.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся, а також підтвердив, що за власним бажанням, з особистої неприязні до чинної на той момент в Україні влади, вступив до одного із підрозділів «ДНР».

За сукупністю злочинів чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.