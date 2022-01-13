Гроші, вкрадені на будівництві ФОК, пішли на нову Audi Q8 для депутата

Частину коштів, які були переплачені ТОВ “Горпром” на будівництві Новопокровського ФОК, витратили придбання нового автомобіля Audi Q8. На цій автівці їздить депутат Харківської міськради, директор ТОВ “Горпром” Ігор Шрам.

Про це стало відомо з ухвали Київського райсуду міста Харкова, зазначає Харківський Антикорупційний Центр.

Прокуратура підозрює депутата Харківської міськради у створенні організованої групи, яка заволоділа 9 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури, один з депутатів Харківської міської ради заснував товариство з обмеженою відповідальністю, де був директором. Знаючи про те, що однією з селищних рад у Харківській області проводяться конкурсні торги на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу, вирішив заволодіти бюджетними коштами, залучивши до цього двох своїх знайомих.

Експертиза показала, що вартість виконаних робіт завищені на 9,28 млн грн.

Крім того, слідчі встановили, що ТОВ «Горпром» 2,457 млн грн. витратили на придбання у ТОВ «Альфа Харків Восток» автомобіля Audi Q8.

В декларації за 2020 рік депутат Ігор Шрам вказав право користування автомобілем Audi Q8, яке належить фірмі “Горпром”.

Також слідчі встановили, що ТОВ «Горпром» перерахувала 2,433 млн грн. на особисті рахунки директора, у зв`язку із чим вони підозрюють участь Шрама у здійсненні операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В своїй декларації Шрам вказав, що отримав цю суму як поворотну фінансову допомогу від підприємства.

Ще 2 млн грн були перераховані на рахунки іншої особи у банку, яка зняла ці гроші готівкою.

Зараз ще триває проведення 12 експертиз, а підозрювані знаходяться під домашнім арештом.

Суд продовжив термін розслідування до квітня 2022 року.