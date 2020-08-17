Група харків’ян під кураторством кримінального «авторитету» незаконно позбавляла людей волі та вимагала викуп

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та поліції Харківщини вийшли на зловмисників, оголосили підозри та затримали лідера злочинного угруповання.

Наприкінці 2019 року оперативники Харківського управління ДВБ НПУ отримали інформацію щодо діяльності на території міста Харкова групи осіб, яка скоювала злочини, видаючи себе за співробітників поліції.

Зокрема, група невідомих пізно ввечері у лісопарковій зоні міста зупинила 33-річного чоловіка, який є наркозалежним. Представляючись поліцейськими, вони почали вимагати дві тисячі доларів США, погрожуючи «притягненням до кримінальної відповідальності» за зберігання наркотичних засобів.

З’ясувавши, що таких коштів немає при чоловікові, зловмисники змусили його звернутись до родичів. Переказати потрібну суму псевдополіцейським пообіцяв брат харків’янина. Після чого на бранця одягли мішок, посадили до автомобіля і відвезли до гаражного приміщення. Там його утримували до наступного ранку, поки не отримали гроші.

У схожій ситуації опинився ще один наркозалежний. За своє звільнення 32-річний мешканець Харкова мав сплатити п’ять тисяч доларів США. Інакше «співробітники поліції» погрожували відправити його за ґрати. Однак, необхідної суми чоловік не мав. Тому його рідні були змушені зустрітися з довіреною особою 58-річного місцевого кримінального «авторитета» на прізвисько «Борода», на якого працювала група псевдополіцейських.

Родичам бранця пообіцяли надати потрібних 100 тисяч гривень в обмін на передачу у власність квартири. Коли ж мати наркозалежного відмовилася від оборудки, змовники запропонували підписати договір позики вищезазначеної суми. Борг потрібно було повернути за чотири дні. Лише після підписання угоди полоненого звільнили.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП у Харківській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, було внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Причетними до злочинів виявились п’ятеро мешканців Харкова, 25-28 років, та 25-річний діючий співробітник однієї з правоохоронних структур.

За місцем мешкання фігурантів групи, у їхніх автомобілях та гаражних приміщеннях працівники ДВБ НПУ та слідчого управління поліції Харківщини, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області, провели санкціоновані обшуки.

Під час заходів виявлено і вилучено наркотичні засоби, оргтехніку та мобільні телефони. За адресою мешкання кримінального «авторитета» правоохоронці також вилучили наркотики: героїн, марихуану, так звані «шишки» та «гриби», а також холодну, вогнепальну зброю та готівку у різній валюті.

Разом із тим звільнено з полону чоловіка, якого незаконно утримували з метою експлуатації учасники злочинного угруповання.

На теперішній час п’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Готується вручення їм підозри й за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі людини) та ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень) Кримінального кодексу України.

58-річному чоловікові, кримінальному «авторитетові», повідомлено про підозру за ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Його затримано в порядку ст.208 КПК України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України