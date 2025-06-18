Група осіб намагалася за підробленими документами переоформити право власності на 1500 земельних ділянок

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру групі осіб, яка займалась переоформленням права власності на обʼєкти нерухомості на підставі підроблених документів (ч. 4 ст. 190 КК України).

За версією сторони обвинувачення, підозрювані після початку повномасштабного вторгнення почали підшукувати власників земельних ділянок, які виїхали з України. Надалі вони підробляли довіреності на право розпоряджатися їх нерухомістю, зокрема продавати її. Право власності оформлювали на сторонніх осіб, які були частиною незаконної схеми.

В ході досудового розслідування задокументовано спробу підозрюваних переоформити право власності на 1500 земельних ділянок сільськогосподарського призначення у Сумській області, які належать місцевому підприємству.

З цією метою, організатори підробили довіреність на право розпорядження майном підприємства на сторонніх осіб та почали у Києві шукати нотаріуса, який би погодився внести до державного реєстру відомості про передачу права власності на підставі підроблених документів.

За це нотаріусу мали заплатити 10 тис. доларів США. Викрили членів групи під час спроби передати гроші нотаріусу.

Затримано одного з організаторів протиправної схеми, а також двох осіб, які мали виступати підставними особами під час зміни права власності на земельні ділянки.

Пресслужба Київської міської прокуратури