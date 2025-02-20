Група осіб організувала у Запоріжжі бордель, замаскований під масажний салон

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури трьом запоріжанкам повідомлено про підозру в створенні та утриманні місця розпусти, також їм та ще одному учаснику групи інкримінують сутенерство (ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України).

За даними слідства, в 2024 році троє жінок організували бізнес із надання платних сексуальних послуг. Для місця розпусти обрали приміщення колишнього готелю, розташоване в середмісті, та замаскували під масажний салон. Потім набрали «персонал» із жінок різного віку, які повинні були за гроші задовольняти сексуальні потреби клієнтів. Роль адміністраторів взяли на себе, а доставку клієнтів до закладу поклали на залученого до «бізнесу» місцевого таксиста.

Вартість інтимного сервісу складала від 1600 грн за півгодини.

Під час проведених правоохоронцями обшуків вилучено гроші та інші докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура