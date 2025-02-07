Група осіб підозрюється у шахрайстві з земельними ділянками на Миколаївщині

За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру групі осіб — трьом місцевим жителям і сертифікованому інженеру-землевпоряднику у скоєнні низки злочинів.

Їм інкримінують шахрайство, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів та використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою (ч. 2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, землевпорядник, обізнаний з порядком приватизації земельних ділянок державної та комунальної форми власності, достовірно знаючи, що на земельній ділянці площею 2 га, розташованій у межах території Мішково-Погорілівської сільської ради Миколаївського району, знаходиться об’єкт нерухомого майна — очисні споруди, які належать третім особам на праві приватної власності, сприяв іншим співучасникам у реалізації їхнього злочинного умислу.

Він запропонував третій особі зареєструвати на її ім’я речове право на вказану земельну ділянку з подальшим укладенням щодо неї цивільного правочину.

Знаючи про відсутність у третьої особи права на приватизацію цього об’єкта нерухомого майна, землевпорядник вжив усіх заходів для реєстрації права власності на вказаний об’єкт нерухомості за нею.

Це було зроблено з метою подальшої легалізації через приховування майна та його незаконне відчуження для отримання прибутку.

Після проведення всіх необхідних дій щодо перетворення незаконно отриманого об’єкта нерухомого майна зловмисники оформили договір купівлі-продажу земельної ділянки, ввівши в оману добросовісного набувача.

Досудове розслідування здійснює ВП №5 МРУП ГУНП у Миколаївській області. Оперативний супровід забезпечує УСР у Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура