Група осіб підозрюється у заволодінні ₴500 тис. на вивезенні сміття зі Львова

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом незаконного заволодіння чужим майном у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства – виконавець робіт та двоє його пособників подали для оплати до управління з питань поводження з відходами Львівської міськради підроблені офіційні документи. Вони містили неправдиві відомості стосовно завищеної відстані перевезення твердих побутових відходів і пробігу транспортних засобів.

Всього учасники групи заволоділи бюджетними коштами на загальну суму майже 500 тис грн.

Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури