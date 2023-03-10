Група посадовців привласнила майже ₴5 млн. на реконструкції парків в Дніпрі та утриманні зелених насаджень

П’ятьом особам повідомлено підозру. Серед – них керівники двох комунальних підприємств Дніпровської міської ради та трьох підрядних організацій.

Викрили осіб, причетних до махінацій з бюджетними коштами, оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в місті Києві та слідчі слідчого управління столичної поліції. За даними правоохоронців, аби привласнити кошти, фігуранти заздалегідь розробили план і надалі чітко слідували за ним. До «схеми» керівники комунальних підприємств залучили підконтрольні підприємства, які були учасниками електронних торгів і фактично змагалися між собою за перемогу. З переможцем укладали договори на проведення певних робіт за кошти, які виділялися з місцевого бюджету.

Загалом договори укладалися на проведення реконструкції парків відпочинку територіальної громади міста Дніпро, їхнього озеленіння та утримання насаджень. В подальшому підрядники закуповували товари за завищеними цінами та включали до актів роботи та послуги, які або не проводилися, або були виконані частково. Відповідні документи з фіктивними даними завіряли всі своїми підписами і на їхній підставі на рахунки підрядних організацій поступали кошти з місцевого бюджету. Отримані надлишкові кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки.

Лише за кількома договорами сума привласнених коштів та відповідно завданих збитків становить майже 5 млн грн.

На підставі зібраних доказів керівникам двох комунальних підприємств, які підпорядковані Дніпровській міській раді, повідомили підозру за ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, а директорам трьох підрядних організацій – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191.

Наразі продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, задіяних в оборудках з бюджетними коштами, а також вивчаються та аналізуються матеріали на предмет правопорушень під час проведення робіт на інших об’єктам міста Дніпра.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України