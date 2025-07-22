Група шахраїв заволоділа земельною ділянкою під Львовом вартістю понад ₴3 млн

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю та працівнику одного з відділів Львівської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Львів’янину інкриміновано шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України). Пособнику – пособництво у шахрайстві ( ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, львів’янин шахрайським способом заволодів земельною ділянкою 0,5 га в селі Ямпіль Львівського району. Її вартість становить понад 3 млн грн.

Для реалізації протиправної схеми чоловік залучив працівника держпідприємства. Зокрема, для виготовлення фіктивної технічної документації із землеустрою. Таким чином безпідставно було змінено форму ділянки, а її розташування «перенесено» на 2,5 км від реального місцезнаходження.

В подальшому цю землю об’єднали з іншими двома ділянками, сформувавши новий об’єкт площею понад 2 га за іншим кадастровим номером.

Згодом підозрюваний продав новостворену ділянку громадянці, легалізувавши таким чином майно, одержане злочинним шляхом.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури