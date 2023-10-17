Група зловмисників пошкодила магістральний нафтопровід та викрадала нафту на Житомирщині

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури групі громадян повідомлено про підозру у пошкодженні (врізці) магістрального нафтопродуктопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 292 КК України).

Слідство встановило, що раніше судимий 55-річний житель Звягельського району організував схему викрадення нафтопродукції з магістрального нафтопроводу.

Він залучив п’ять спільників – місцевих жителів. Несанкціонований забір нафти запланували на відрізку магістралі, що проходить по території Звягельського району.

Протягом серпня-жовтня цього року зловмисники зробили врізку у нафтопровід та приладнали спеціальні пристосування для викачування сировини.

Однак у ніч з 15 на 16 жовтня правоохоронці викрили групу осіб безпосередньо «на гарячому». Вилучено два автомобілі (з генератором і приготовленою для нафти ємкістю), обладнання та засоби зв’язку, які використовувалися для організації злочину.

Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, встановлюється розмір заподіяних збитків.

Злочин викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та ГУНП в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури