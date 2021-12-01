Групі псевдоактивістів у Запоріжжі інкримінують опір поліцейським і хуліганство

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На території Запорізької області правоохоронці викрили групу «активістів», яка за грошову винагороду скоювала хуліганські дії на замовлення та чинила опір співробітникам поліції. Організатором виявився обвинувачений у подвійному вбивстві.

Тривалий час на території Запорізької області діяла група так званих активістів, яка на замовлення зацікавлених осіб та відповідну «оплату», систематично фігурувала у подіях, пов’язаних із вчиненням протиправних дій. Зокрема йдеться про погроми державних та приватних підприємств, рейдерські захоплення об’єктів, замовні мітинги, підбурювання учасників мирних акцій до агресивних дій. Неодноразово учасники групи «прибували» і на місця, де співробітники поліції проводили ті чи інші заходи, перешкоджали виконанню службових обов’язків та здійснювали опір.

Поліцейські рейди під час карантину: на яких підставах поліція може прийти до підприємця | Охорона праці і пожежна безпекаВ одному з населених пунктів Запорізького району співробітники поліції зупинили автомобіль, при перевірці якого виявили знищені номери кузова, а документи на авто — з ознаками підробки. Сподіваючись уникнути відповідальності та вилучення автівки, водій зателефонував учасникам вищезазначеної групи. Невдовзі на місце події приїхали молодики спортивної зовнішності і намагалися блокувати дії правоохоронців, при цьому висловлюючи образи, погрози та підбурюючи до аналогічних дій очевидців.

У рамках захисту системи злочинна діяльність групи потрапила в поле зору працівників Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. За зібраними матеріалами слідчі ГУНП Запоріжжя розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Крім того, в провадженні слідчих поліції перебувають матеріали щодо систематичного вимагання (ч. 2 ст.189 Кримінального кодексу України) грошових коштів від власників місць роздрібної торгівлі. У разі відмови платити «активісти» влаштовували погроми майна підприємців, блокували діяльність та погрожували фізичною розправою. Також триває досудове розслідування за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), вчиненого групою поблизу одного з комбінатів у Вільнянському районі для дестабілізації діяльності підприємства.

Правоохоронці встановили, що до складу групи псевдоактивістів входить більше десятка осіб, які фігурують як в адміністративних, так і в кримінальних правопорушеннях. Лідер групи – 37-річний мешканець Запоріжжя – наразі є підсудним за скоєння подвійного вбивства.

Отримавши судові ухвали, оперативники внутрішньої безпеки НПУ, Управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції Запоріжжя, за фізичної підтримки поліції особливого призначення, провели 14 санкціонованих обушків у 12-ти фігурантів групи. Під час заходів у організатора формування вилучено гроші і пачку агітаційних листівок, до кожної з яких прикріплена плата за розклеювання.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури, слідчі поліції оголосили про підозру дев’ятьом учасникам групи: п’ятьом — за опір поліцейським та чотирьом — за хуліганські дії. До суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Триває подальше досудове розслідування.

(відео, фото, коментар речника ДВБ НПУ Олесі Бойко)

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

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