Групу осіб підозрюють у привласненні приміщень столичної комунальної власності вартістю ₴5,6 млн.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні 10 осіб – підприємці та посадові особи державних органів.

Слідчі Нацполіції встановили факт заволодіння нежитловими приміщеннями територіальної громади столиці. Зокрема група осіб – підприємці, посадові особи державних органів та суб’єктів оціночної діяльності – заволоділи нежитловими приміщеннями комунальної власності територіальної громади столиці.

Зловмисники привласнили будови загальною площею понад 600 кв.м. Оборудку провели під виглядом передачі в оренду комунального майна з подальшою його приватизацією за заниженою вартістю. Сума збитків, завдана державі, становить понад 5,6 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання фігурантів та вилучили документи, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Наразі десятьом підозрюваним оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюють працівники Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, а процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Управління комункації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)