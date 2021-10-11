Групу осіб викрито у вербуванні найманців для участі у збройному конфлікті на території Сирії

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури групі осіб повідомлено про підозру у вербуванні найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 447 КК України). За клопотанням прокурора організатору та двом співучасникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, з лютого 2020 року по березень 2021 року мешканець м. Києва організував схему отримання прибутку з вербування громадян України для участі у воєнних та насильницьких діях на боці опозиційно налаштованих військових загонів до Сирійської Арабської Республіки. Для реалізації своїх злочинних намірів він залучив ще двох мешканців Київської області.

Вони підшукували осіб серед спортсменів, колишніх військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО, або тих, хто мав будь-який інший бойовий досвід поводження зі зброєю. За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США в місяць, залежно від рівня їх бойової підготовки.

У ході санкціонованих слідчим суддею обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та флеш-носії.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора