Групу осіб затримали за вчинення квартирних крадіжок на території столиці

Зловмисники обкрадали оселі громадян, допоки ті були на роботі або перебували за межами міста. Під час обшуку автомобілів спільників та місць їх проживання слідчі вилучили відмички, мобільні телефони, гроші, парфуми та інше майно у якості речових доказів. Затриманим загрожує до шести років позбавлення волі.

У рамках реалізації оперативної інформації працівники управління кримінальної поліції столичного главку спільно із оперативниками Дніпровського управління поліції викрили п’ятьох чоловіків, які «спеціалізувались» на вчиненні квартирних крадіжок у Києві.

Начальник управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергій Махно розповів, що спільники діяли організовано та потрапляли до осель громадян за допомогою відмичок та інших інструментів, допоки ті були на роботі або за межами міста:

«Завдяки злагодженій роботі патрульних та спецпризначенців фігурантів затримано упродовж години після вчинення ними чергової крадіжки у Святошинському районі Києва. Під час невідкладного обшуку у автомобілях підозрюваних та за їх місцем мешкання слідчі вилучили інструменти вчинення злочину та викрадені речі потерпілих — мобільні телефони, гроші, прикраси, парфуми та різноманітну техніку».

Чотирьох місцевих мешканців, 1979, 1981, 1988 та 1993 років народження, а також одного іноземця, 1984 року народження, слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що більшість з них вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана із проникненням у житло. Судом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

«Наразі ми перевіряємо інформацію щодо причетності спільників до ряду епізодів крадіжок у різних районах столиці, а також до скоєння аналогічних злочинів у інших областях України. За свої дії підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років», — додав Сергій Махно.

Відділ комунікації поліції Києва