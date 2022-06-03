Групу посадовців Одеської міськради викрили на хабарі за непроведення демонтажу рекламних об’єктів

За даними правоохоронців, організували корупційний механізм посадові особи Одеської міської ради. Аби приховати протиправну діяльність, залучили посередників зі сфери надання рекламних послуг. Через них вели «перемовини» та отримували щомісячну винагороду за невжиття заходів щодо демонтажу об’єктів зовнішньої реклами.

В ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції задокументували декілька фактів одержання посадовцями через посередника неправомірної вигоди з одного підприємця.

Учора, 2 червня, оперативники, слідчі відділу поліції №3 Одеського райуправління поліції №1 спільно зі співробітниками Суворовської окружної прокуратури м. Одеси затримали посередника під час отримання чергового «траншу» — 3200 гривень.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучили 535 000 гривень та майже 39 000 дол. США з відповідними записами про розподіл коштів, печатки різних підприємств. Окрім того, в одного з посадовців міської ради знайшли дійсний паспорт громадянина рф.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Після проведення необхідних процесуальних заходів правова кваліфікація буде надана організаторам корупційної оборудки.

Національна поліція України