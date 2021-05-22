Групу посадовців Подільської РДА викрито у розкраданні бюджетних коштів на ремонті навчальних закладів

Подільською окружною прокуратурою міста Києва, у тому числі ювенальними прокурорами, спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами УСР у м. Києві ДСР НП України викрито та повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів організованій групі з числа керівників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідством встановлено, що з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами під час ремонту навчальних закладів Подільського району міста Києва, начальник управління освіти адміністрації створив та очолив організовану злочинну групу осіб, до складу якої увійшли начальник групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, керівник підрядного підприємства та інші на цей час ще не встановлені особи.

У подальшому, начальник управління освіти РДА забезпечив укладення з підконтрольною підрядною організацією низки договорів щодо виконання робіт з ремонту інженерних мереж та приміщення Інклюзивно-ресурсного центру №7, фасаду та покрівлі Гімназії №19 «Межигірська» тощо.

Після чого, без фактичного виконання робіт у повному обсязі, між управлінням освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та підрядним підприємством в період листопада-грудня 2020 року, підписано акти виконаних робіт та здійснено оплату з міського бюджету.

Відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз внаслідок вказаних умисних дій учасників організованої групи територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на загальну суму понад 800 тис. грн.

У межах кримінального провадження двом вищезгаданим службовим особам Подільської РДА та підряднику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

21 травня 2021 року у приміщеннях Подільської РДА, підрядної організації та за місцем проживання підозрюваних розпочато обшуки з метою вилучення первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура