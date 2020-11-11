Групу працівників локомотивного депо Укрзалізниці викрили у розкраданні пального на мільйон гривень

Свою діяльність зловмисники приховували шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обліку використання та списання пального.

Злочинну діяльність зловмисників викрили оперативники управління стратегічних в Кіровоградській області, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури та за сприяння офісу з безпеки АТ «Укрзалізниця». Поліцейські встановили не лише організатора та учасників злочинної групи, а й місця зберігання викраденого пального та методи приховування злочинної діяльності.

До складу групи входили шість осіб – всі працівники одного з локомотивних депо регіональної філії Укрзалізниці. Зловмисники зливали пальне з локомотивів, а потім щоб приховати свою діяльність, вносили до офіційних документів фіктивні дані щодо обсягу використаного та списаного пального.

Викрадене пальне зберігали на так званій «перевалочній базі», яка знаходилася в одному з цехів колишнього заводу. Реалізовували пальне місцевим мешканцям за ціною 17,5 гривень за один літр. В ході документування злочинної діяльності поліцейські зафіксували сім фактів збуту пального партіями від 3 до 5 тонн.

В наслідок такої «підприємницької» діяльності АТ «Укрзалізниця» завдано збитків на суму понад один мільйон гривень.

Сьогодні, 11 листопада, оперативники, слідчі разом з прокурорами та представниками офісу безпеки Укрзалізниці викрили учасників групи під час чергового збуту пального — 3 тони. Правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцями проживання учасників злочинної групи, зберігання викраденого пального, а також в адмінприміщеннях локомотивного депо.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України