Групу так званих «смотрящих» у Райківецькій колонії та їхніх спільників судитимуть за організацію наркотрафіку

Діяльність наркоугруповання знешкодили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі обласної поліції у лютому цього року. Тоді 11 фігурантів отримали підозру, серед них засуджені та особи з волі, які свого часу разом відбували покарання.

За даними слідства, організували наркотрафік до виправної колонії кілька так званих «смотрящих» в установі та за «общаком». Один із них і контролював дії спільників – усі раніше засуджені. Саме вони й займалися формуванням посилок. Канабіс та амфетамін купували та отримували поштою, бупренорфін та метадон отримували по замісній програмі.

Надалі ретельно ховали заборонені речовини в одяг, цигарки, чай, майонез, згущене молоко, цукерки, фрукти, овочі, мило тощо та відправляли поштою під вигаданими даними. Щомісяця ділки передавали в колонію до чотирьох посилок – приблизно 160 пігулок та пів кіло наркотиків та психотропів, які збували серед ув’язнених. Крім того, збували наркотики й на території області методом «з рук в руки».

Наразі обвинувальний акт за погодженням із Хмельницькою обласною прокуратурою стосовно дев’яти осіб — групи «смотрящих» та їхніх спільників — скеровано до суду. Дії обвинувачених залежно від ролі та участі у злочинній діяльності кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній),

– ч. 4. ст. 28, ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинене у складі злочинної організації),

– ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу в установах виконання покарань).

Досудове розслідування стосовно ще двох поплічників триває.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками УСБУ в Хмельницькій області, оперативного відділу ДУ «Райківецька ВК №78», відділу оперативно-розшукової роботи Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, воєнізованого формування «Циклон» та ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України