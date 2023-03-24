Групу зловмисників підозрюють у привласненні близько мільйона гривень на продажі неіснуючих товарів

Фігуранти використовували 25 вебсайтів, які позиціювали як інтернет-магазини побутових електротоварів. Від клієнтів вимагали передплату, однак ніякого товару їм не надсилали. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Протиправну діяльність чотирьох жителів Кам’янського викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно з працівниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП Дніпропетровщини, за підтримки полку поліції особливого призначення.

Учасники групи створили 25 фейкових інтернет-магазинів побутових товарів. Головною умовою купівлі була передплата. Отримавши гроші клієнтів, зловмисники «зникали».

За попередніми підрахунками, у такий спосіб вони ошукали 57 громадян. Загальна сума збитків становить близько мільйона гривень.

Вебсайти, які використовувалися у шахрайській схемі, працівники кіберполіції заблокували.

В оселях фігурантів та в їхніх автівках правоохоронці провели обшуки: вилучено мобільні телефони, банківські катки та SIM-карти, які використовувалися у протиправній діяльності.

Трьом учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після проведення експертних досліджень буде надана правова кваліфікація діям четвертого учасника групи.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Національна поліція України