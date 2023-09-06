Групу зловмисників привласнила близько пів мільйона гривень – діяли за схемою перевипуску SIM-карт

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Троє мешканців Кривого Рогу телефонували громадянам, випитували у них конфіденційну інформацію про фінансовий номер та здійснювали перевипуск SIM-карт, аби заволодівали грошима людей.

Документуванням фактів шахрайства займалися працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Привласнили близько пів мільйона гривень: кіберполіція викрила групу зловмисників, які діяли за схемою перевипуску SIM-карт

Зловмисники телефонували громадянам під виглядом працівників банків та переконували надати інформацію про фінансові номери нібито для захисту їх рахунків. Отримавши конфіденційні дані, аферисти здійснювали несанкціонований доступ до SІM-карток шляхом їх перевипуску та дублювання.

У подальшому шахраї без відома власників здійснювали переказ грошей на підконтрольні банківські рахунки. Для цього використовували унікальний номер-пароль клієнтів банку, який є засобом ідентифікації переказу.

Правоохоронці провели шість обшуків та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, які використовувалися під час шахрайського заволодіння коштами, готівку.

Вже встановлено суму збитків у пів мільйона гривень. За попередніми даними, які будуть перевірятися під час слідства, учасники групи ошукали понад 50 осіб, а відтак загальна сума збитків може становити понад мільйон гривень.

За результатами проведених обшуків організатора, співорганізатора та виконавця затримали та повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам у вигляді тримання під вартою.

Викриттю зловмисників сприяли співробітники служби безпеки АТ КБ “ПриватБанк” та АТ “Sense Bank».

Кіберполіція радить: якщо ви помітили підозрілу активність, негайно зателефонуйте до банку за номером, який зазначено на звороті вашої картки, та заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Зв’яжіться з вашим оператором мобільного зв’язку, поясніть ситуацію та попросіть заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

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