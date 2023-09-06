Групу зловмисників привласнила близько пів мільйона гривень – діяли за схемою перевипуску SIM-карт

Троє мешканців Кривого Рогу телефонували громадянам, випитували у них конфіденційну інформацію про фінансовий номер та здійснювали перевипуск SIM-карт, аби заволодівали грошима людей.

Документуванням фактів шахрайства займалися працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Зловмисники телефонували громадянам під виглядом працівників банків та переконували надати інформацію про фінансові номери нібито для захисту їх рахунків. Отримавши конфіденційні дані, аферисти здійснювали несанкціонований доступ до SІM-карток шляхом їх перевипуску та дублювання.

У подальшому шахраї без відома власників здійснювали переказ грошей на підконтрольні банківські рахунки. Для цього використовували унікальний номер-пароль клієнтів банку, який є засобом ідентифікації переказу.

Правоохоронці провели шість обшуків та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, які використовувалися під час шахрайського заволодіння коштами, готівку.

Вже встановлено суму збитків у пів мільйона гривень. За попередніми даними, які будуть перевірятися під час слідства, учасники групи ошукали понад 50 осіб, а відтак загальна сума збитків може становити понад мільйон гривень.

За результатами проведених обшуків організатора, співорганізатора та виконавця затримали та повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам у вигляді тримання під вартою.

Викриттю зловмисників сприяли співробітники служби безпеки АТ КБ “ПриватБанк” та АТ “Sense Bank».

Кіберполіція радить: якщо ви помітили підозрілу активність, негайно зателефонуйте до банку за номером, який зазначено на звороті вашої картки, та заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Зв’яжіться з вашим оператором мобільного зв’язку, поясніть ситуацію та попросіть заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.

Департамент кіберполіції Національної поліції України