Хабар або звільнення з роботи: поліцейські повідомили підозру посадовцю КП Одеської міськради

Комунальник хотів звільнити підлеглого за його відмову брати участь у “схемі” з розкрадання бюджетних коштів. Викрили начальника дільниці комунального підприємства оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

За даними поліцейських, посадові особи комунального підприємства налагодили схему розкрадання бюджетних коштів. Відповідно до неї до підприємства фіктивно працевлаштовували громадян і нараховували їм заробітну плату.

В ході документування злочинної діяльності оперативники та слідчі задокументували і факти хабарництва з боку начальника дільниці комунального підприємства. Один з його підлеглих відмовився брати участь в оборудці і той погрожував йому звільненням. Проте за неправомірну вигоду пообіцяв залишити підлеглого на посаді.

На підставі зібраних доказів начальникові дільниці комунального підприємства Одеської міської ради повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії, направлені на збір доказової бази у справі щодо розкрадання бюджетних коштів. Процесуальне керівництво у провадженнях здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України