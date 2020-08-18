Хабар у 175 тис. гривень за реєстрацію землі – судитимуть посадовці терпідрозділу Держгеокадастру

Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовців одного з територіальних підрозділів Держгеокадастру Київщини, яких викрили на одержанні 175 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно матеріалів слідства, начальник та державний кадастровий реєстратор одного з міжрайонних управлінь Головного управління Держгеокадастру Київської області пообіцяли підприємцю за вказану грошову винагороду оформити реєстрацію земельної ділянки зі ставком площею 1,2 га, що належить сільській громаді.

Правоохоронці викрили посадовців у лютому 2020 року під час одержання другої частини неправомірної вигоди.

Корупційну схему викрито прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва