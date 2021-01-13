Хабар у $4000 за пом’якшення покарання – ще одному співробітнику поліції Київщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Бучанського відділення поліції Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області в пособництві у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, підбурюванні до надання неправомірної вигоди, особі, яка займає відповідальне становище, а також у спробі шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, оперуповноважений Бучанського відділення поліції, діючи разом із слідчим цього ж відділення, вимагали у громадянина, підозрюваного у вчиненні крадіжці, неправомірну вигоду у сумі 4 000 доларів США за не звернення до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також за ці гроші вони обіцяли сприяння в отриманні чоловіком покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, шляхом начебто вирішення питання з прокурором щодо укладення угоди про визнання винуватості.

19 жовтня 2020 року після одержання другої частини хабара у сумі 3 тис. 600 доларів США правоохоронці затримали слідчого та повідомили про йому про підозру.

За результатом проведених слідчих дій повідомлено про підозру оперуповноваженому, який виступав пособником вказаного корупційного злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Викрито поліцейських прокурорами спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, та співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура