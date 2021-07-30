Хабар у ₴50 тис. за сприяння в безоплатній передачі землі – судитимуть першого проректора освітнього закладу Умані

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно першого проректора одного закладів освіти міста Умань за фактом одержання неправомірної вигоди за вирішення питань, що входять до його компетенції (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у березні 2021 року отримав від особи неправомірну вигоду в сумі 50 тис. грн за сприяння в передачі у користування, без укладення жодного договору оренди, земельної ділянки, що перебуває в розпорядженні освітнього закладу для наукових цілей.

Незаконні дії особи викрито обласною прокуратурою спільно з працівниками Нацполіції, за оперативного супроводження УСБ України в Черкаській області.

Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури