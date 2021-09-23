Хабар у сумі 3400 доларів – митнику аеропорту «Бориспіль» та менеджеру одного з товариств повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури державному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, інспектор разом із менеджером вимагали від громадянки, яка займається ввезенням товарів через митний кордон України, грошові кошти за не створення штучних перешкод при розмитненні вантажу. Свої послуги вони оцінили у 3400 доларів США.

Вказаних осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України безпосередньо після одержання чергової частини грошової винагороди. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, оперативний супровід — Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура