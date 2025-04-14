Хабар в сумі понад ₴700 тисяч: поліцейські Київщини спільно з СБУ викрили держслужбовця

Начальник одного з управлінь податкової служби у Київській області за безперешкодне здійснення господарської діяльності товариства вимагав та отримав хабар у розмірі 735 тисяч гривень. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Оперативний супровід здійснювали співробітники ГУ СБУ в м. Києві та Київській області. Заходи із викриття проведено за сприяння Голови ДПС України.

Встановлено, що службовець обіцяв сприяти у здійсненні фінансово-господарської діяльності та забезпечити безперешкодну діяльність товариства. Натомість передбачалося надання щомісячного хабаря у вигляді одного відсотка від загального обсягу проведених операцій.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили про підозру фігуранту за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Київської області