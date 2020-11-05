Хабар за договір з придбання вуличних тренажерів – викрито заступника голови ОТГ на Луганщині (ФОТО)

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури заступника голови об’єднаної територіальної громади викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис грн за укладення договору купівлі-продажу вуличних тренажерів, збільшення суми авансової передоплати до 50%, а також за безперешкодне підписання у подальшому актів прийому-передачі об’єктів.

Правоохоронці затримали заступника голови ОТГ у порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викрито протиправну діяльність спільно з Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури