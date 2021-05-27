Хабар за дозволи на мисливську зброю та риборозведення — на Житомирщині судитимуть колишнього посадовця територіального відділення поліції

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з територіальних відділень поліції, який неодноразово вимагав та одержав неправомірну вигоду від місцевого орендаря ставка (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець правоохоронного органу за видачу дозволів на придбання, носіння та зберігання мисливської гладкоствольної зброї вимагав та одержав від місцевого жителя неправомірну вигоду на суму 2000 грн.

У подальшому, дізнавшись, що чоловік не має відповідних дозвільних документів для діяльності, пов’язаної з вирощуванням, розведенням та реалізацією риби, а також щодо організації відпочинку на березі ставка, запропонував своє «покровительство» за щомісячну плату.

Однак під час повторного одержання частини неправомірної вигоди — 2000 грн був викритий та затриманий оперативними працівниками Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Досудове розслідування проводив Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Хмельницькому.

Справу розглядатиме Попільнянський районний суд.

Публічне обвинувачення здійснюватиме Житомирська обласна прокуратура.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури