Хабар за можливість користування приміщенням – судитимуть екскерівника райцентру первинної медико-санітарної допомоги

Херсонською обласною прокуратурою до Генічеського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного районних центрів первинної медико-санітарної допомоги за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовець вимагав та одержав 100 тис грн від представника фермерського господарства за можливість користування приміщенням, яке перебуває у володінні очолюваного ним центру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області, за оперативного супроводу Херсонського управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури