Хабар за надання у користування спецтехніки – на Київщині викрито директора КП та його підлеглого

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору й працівнику комунального підприємства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди і пособництва в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, громадянин звернувся до директора одного з комунальних підприємств Бориспільського району задля оренди спеціальної техніки, що знаходиться на балансі комунального підприємства, для виконання будівельних робіт. Посадовець доручив провести перемовини з громадянином підлеглому майстру. Останній повідомив чоловікові що він, в обхід встановленої законодавством процедури оренди майна, повинен сплатити йому готівкою 1000 гривень за кожну годину роботи спецтехніки.

У подальшому директор комунального підприємства за посередництва свого підлеглого отримав від мешканця Київщини 10 тис. грн неправомірної вигоди за надання екскаватора в користування громадянину.

Наразі вказаним особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу УСР ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура