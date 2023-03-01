Хабар за надання в оренду спецтехніки – на Київщині викрито директора КП

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору одного з комунальних підприємств Фастівського району за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний повідомив підприємцю про необхідність надати йому 40 тис. грн за оренду спецтехніки очолюваного ним підприємства для проведення будівельних робіт.

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини грошових коштів. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими ГУ Нацполіції України в Київській області та оперативними працівниками УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура