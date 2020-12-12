Хабар за налагодження нелегального каналу переміщення товарів з РФ – організатору повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину у наданні неправомірної вигоди

службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, підозрюваний планував налагодити канал незаконного переміщення з Російської Федерації великих партій текстилю та комп’ютерного обладнання через державний кордон України. За сприяння у цьому він пропонував неправомірну вигоду начальнику відділення «Герасимівка» Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПС України. Розмір хабара залежав від обсягів вантажу та повинен був стати регулярним.

У листопаді 2020 року правоохоронці задокументували факт передачі прикордоннику частини неправомірної вигоди у сумі 6 тис. гривень. У

подальшому організатор злочинної схеми та два його спільники, порушуючи правила перетину державного кордону України, вночі перемістили з РФ через річку на човні партію товарів орієнтовною вартістю майже 1 млн гривень.

Зловмисників викрили та затримали. Під час огляду місця події правоохоронці виявили вантажний мікроавтобус, на якому вони планувати

перевезти продукцію до торговельних точок для реалізації. За незаконний перетин держкордону України на правопорушників складені адміністративні протоколи.

Заходи з викриття злочинної схеми здійснювалися прокурорами обласної прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області, співробітниками відділу внутрішньої та власної безпеки по Луганському прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Схід» ДПС України та за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби «С» Луганського прикордонного загону.

На даний час до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке

перебуває на розгляді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури