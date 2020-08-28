Хабар за нарахування та виплату грошової допомоги: офіцеру прикордонного загону повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України, спільно зі слідчими Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, та співробітниками УСБУ в Одеській області, відділу ВВБ по Білгород-Дністровському прикордонному загону ГВ ВВБ «Південь» ДПС України задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Слідством установлено, що за вирішення питання щодо своєчасного нарахування та здійснення виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 36 000 грн колишньому військовослужбовцю Білгород-Дністровського прикордонного загону офіцер відділення проходження служби особовим складом відділу кадрів одержав хабар в сумі 10 тисяч гривень.

У п’ятницю, 28.08.2020, після вчинення злочину, службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі проводяться слідчі дії, обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного.

Також вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про обрання офіцеру запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Водночас, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Військова прокуратура Південного регіону України