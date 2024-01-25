Хабар за не створення перепон при оплаті виконаних робіт – судитимуть директорку дошкільного закладу на Буковині
Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно директорки закладу дошкільної освіти за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, за підписання акту приймання виконаних робіт та довідки про їх вартість, обвинувачена вимагала у підрядника, який здійснював ремонт приміщення у дошкільному закладі, 10 % від вартості проведених ним ремонтних робіт.
Після одержання неправомірних коштів посадовицю було затримано.
Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції, за оперативного супроводу Чернівецького управління ДВБ НП України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратураTweet