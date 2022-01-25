Хабар за невиявлення нецільового використання земель – судитимуть службовця Держгеокадастру на Волині

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо службовця одного з відділів Головного управління Держгеокадастру в області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Слідство встановило, що чоловік двома частинами одержав 1000 доларів США за невиявлення порушень земельного законодавства при проведенні перевірки щодо можливого нецільового використання земельних ділянок на території одного із садівничих масивів.

Від посади його відсторонено.

Операцію з викриття провели прокурори спільно з працівниками Управління СБУ та слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури