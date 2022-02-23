Хабар за паспорт громадянина України: на Львівщині поліцейські викрили працівника Державної міграційної служби

За 12 тисяч доларів США головний спеціаліст обіцяв новий внутрішній та закордонний паспорти громадянина України, а також свідоцтво про народження.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно із працівниками територіального управління ДБР у м. Львові викрили у протиправних діях головного спеціаліста Державної міграційної служби у Львівській області.

Зловживаючи службовим становищем, чоловік висловив вимогу місцевому мешканцю надати 12 000 доларів США, в якості неправомірної вигоди, за безперешкодне виготовлення та видачу нового паспорта громадянина

України, свідоцтва про народження і паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вчора, 22 лютого, оперативники затримали фігуранта одразу після одержання 2000 доларів США у якості частини неправомірної вигоди. Поліцейські вилучили кошти з місця події та провели санкціонований обшук за місцем роботи працівника ДМС.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідство триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України