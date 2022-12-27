Хабар за перевезення золотих злитків через кордон – у Львові судитимуть митника

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора одного із митних постів Львівської митниці Держмитслужби за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службовець одержав від львів’янки 8 800 доларів США за забезпечення безперешкодного переміщення через державний кордон України до Республіки Польщі золотих злитків.

Обвинувачений обіцяв допомогти перевезти поза митним контролем майже 2,5 кг дорогоцінних металів, без відповідного документального підтвердження щодо їх походження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими теруправління ДБР у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора