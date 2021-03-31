Хабар за побачення, отримання посилок та УДЗ – на Миколаївщині судитимуть посадовців виправної колонії

Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох посадових осіб державної установи «Арбузинська виправна колонія № 83» за вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, виконувач обов’язків начальника виправної колонії, оперуповноважений оперативного відділу та молодший інспектор відділу нагляду і безпеки колонії у складі організованої групи, відповідно до розробленого плану, вимагали та одержали від одного із засуджених та його знайомої 27 500 грн.

Неправомірна вигода призначалася за надання дозволу на отримання посилки, на короткочасне побачення на території виправної колонії, а також за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Миколаївської обласної прокуратури