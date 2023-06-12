Хабар за посвідчення про непридатність до служби – на Львівщині судитимуть очільника військкомату та трьох пособників

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох членів організованої групи.

Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди, службове підроблення, незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підроблення документів (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що керівник Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, організував схему одержання від військовозобов’язаного неправомірної вигоди за документи, які надають йому право безперешкодного виїзду за межі України.

Для цього він залучив в.о. голови військово-лікарської комісії та солдата-водія цього ж центру.

За 3000 доларів США вони підробили медичні документи, склали висновок військово-лікарської комісії та видали тимчасове посвідчення військовозобов’язаному із відміткою про тимчасову непридатність до служби у військовий час. Це надавало йому право вільно перетинати державний кордон України.

Окрім того, в.о. голови ВЛК підбурила лікаря-уролога однієї із місцевих лікарень до складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів. Вона без проведення медичного огляду військовозобов’язаного та відсутності результатів спеціальних лабораторних досліджень склала акт дослідження стану здоров’я, до якого внесла записи щодо наявності у нього тяжких хронічних хвороб у стадіях загострення.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора