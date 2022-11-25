Хабар за повернення речових доказів – судитимуть начальника кримінальної поліції з Луганщини

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт стосовно начальника відділу кримінальної поліції одного з районних управлінь поліції в Луганській області за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, в кінці квітня 2022 року 45-річний чоловік, начальник відділу кримінальної поліції в Луганській області, вилучив у м. Сєвєродонецьк майно, яке раніше було викрадено невстановленими особами у місцевого мешканця. За повернення знайденого посадова особа зажадала від власника

«винагороду» в розмірі 30 тис. грн. Використовуючи своє службове становище, обвинувачений всіляко перешкоджав поверненню майна законними способами.

Правоохоронці вилучили грошові кошти у одного з посередників, а самого фігуранта затримали у м. Бахмут Донецької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

За протиправні дії обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури