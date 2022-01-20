Хабар за сертифікати про відповідність держстандартам – судитимуть гендиректора та головного фахівця держпідприємства

Прокурорами Офісу Генерального скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора і головного фахівця служби сертифікації та визнання підприємств ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» за фактами одержання службовою особою неправомірної вигоди, а також у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що гендиректор і головний фахівець держпідприємства, яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, отримали від представника підприємства 2 тис доларів США за складання сертифікатів та свідоцтв, що видаються ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України».

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора