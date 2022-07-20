Хабар за уникнення адмінвідповідальності: у Миколаєві судитимуть начальника продовольчої служби тилу

За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері до суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника продовольчої служби тилу військової частини, який обвинувачується у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України).

Встановлено, що вказаний капітан за нескладання щодо нього протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 172-20 КУпАП, запропонував старшому офіцеру відділення проведення службових розслідувань Кропивницького зонального відділу Військової служби правопорядку неправомірну вигоду в розмірі 10 000 гривень.

07.07.2022, під час передавання грошових коштів хабародавця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, оперативний супровід працівників УСБ України в Миколаївській області та Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері південного регіону