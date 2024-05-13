Хабар за успішне складання іспиту та захисту кваліфікаційних робіт – підозрюють колишніх голову екзаменаційної комісії та старост двох груп вишу

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури повідомлено про підозри колишнім голові екзаменаційної комісії та старостам двох груп одного з вищих навчальних закладів Полтави.

Голові інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).

Старостам – пособництво у скоєнні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у грудні 2023 року голова екзаменаційної комісії домовилася зі старостами про сприяння їй в одержанні від студентів- випускників неправомірної вигоди за успішне складання іспиту та захисту кваліфікаційних робіт.

Упродовж грудня 2023 – січня 2024 років старости зібрали з 20 студентів майже 40 тис. грн та передали голові комісії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії здійснюються ГУНП в Полтавській області, оперативний супровід – УСР в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури