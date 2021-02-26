Хабар за видачу дозволу на зброю – затримано інспектора одного з райвідділів поліції Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито старшого інспектора з контролю за обігом зброї одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав від фізичної особи 6 тис. грн хабаря за оформлення дозвільних документів на придбання мисливської гладкоствольної зброї.

Грошові кошти були передані двома траншами. Під час передачі другої частини неправомірної вигоди 25 лютого 2021 року правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуку за місцем роботи фігуранта вилучено отриману ним «винагороду».

На даний час поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури