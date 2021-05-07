Хабар за видачу паспортів на тварин – на Київщині підозрюють лікаря ветеринарної клініки

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарю ветеринарної клініки у м. Бориспіль за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, ветеринарний лікар вимагав та одержав від місцевої мешканки 12 тис грн за видачу відповідних ветеринарно-санітарних документів для вивезення за кордон домашніх тварин без проведення необхідних щеплень та лабораторних аналізів.

В ході обшуку ветеринарної клініки правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди, та підроблені паспорти на тварин.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Київській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура