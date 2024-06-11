Хабар за ввезення будматеріалів під виглядом гуманітарної допомоги – судитимуть експрацівника Львівської митниці

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника Львівської митниці за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що державний інспектор митниці повідомив представнику товариства, яке займалося відновленням зруйнованої інфраструктури, про можливість ввозити в Україну будівельні матеріали під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов’язкових митних платежів.

За це підприємець мав сплачувати обвинуваченому певну суму коштів.

У серпні 2023 року митник одержав 22 тис доларів США.

Правоохоронці затримали його вкінці листопада 2023 року після передачі ще 16,3 тис доларів США.

Під час слідства працівнику митниці обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 665 400 гривень.

Наразі накладено арешт на автомобілі, будинки, земельні ділянки та інше належне майно обвинуваченого.

Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора